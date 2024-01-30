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30 января, 06:16

Ещё две страны приостановили финансирование БАПОР из-за подозрений в связях с ХАМАС

Премьер Лаксон: Новая Зеландия временно прекращает финансировать БАПОР

Новая Зеландия временно останавливает финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи беженцам из Палестины и организации работ (БАПОР). Об этом заявил премьер-министр страны Кристофер Лаксон.

"Новая Зеландия не будет производить дальнейшие выплаты БАПОР до тех пор, пока министр иностранных дел не будет удовлетворён объяснениями по поводу причастности агентства к нападениям ХАМАС", — сообщил Лаксон в разговоре с журналистами.

Он подчеркнул, что обвинения невероятно серьёзны, а также заявил о необходимости расследовать их должным образом. По его словам, Веллингтон не будет производить взносы, пока министр иностранных дел не распорядится об обратном. К слову, ежегодная выплата Новой Зеландии для БАПОР составляла порядка 1 миллиона новозеландских долларов (613 тысяч долларов).

В МИД Австралии также заявили о приостановке финансирования БАПОР. Причина аналогичная — подозрения в том, что сотрудники агентства могли участвовать или быть причастны к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября.

"Австралия будет работать с БАПОР в расследовании этих утверждений, и на это время мы приостановим выплаты агентству", — сказала руководитель МИД Австралии Пенни Вонг.

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Напомним, 28 января власти Германии вслед за другими странами приняли решение приостановить выделение новых финансовых средств БАПОР в связи с обвинениями в адрес работников организации в том, что они сотрудничают с палестинским движением ХАМАС. До Германии к аналогичным решениям пришли власти Соединённых Штатов, Великобритании, Канады, Италии и Финляндии.

Обложка ©

X / @dw_russian

Юрий Лысенко
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