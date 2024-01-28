Ряд стран приостановил финансирование БАПОР из-за возможных связей с ХАМАС

Власти Германии вслед за другими странами приняли решение приостановить выделение новых финансовых средств Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Как говорится в совместном заявлении МИД и Министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ, это связано с обвинениями в адрес работников организации в том, что они сотрудничают с палестинским движением ХАМАС.

"Роль БАПОР в снабжении палестинского населения жизненно важна. Поэтому совершенно правильно, что БАПОР в свете обвинений против сотрудников организации тут же отреагировало и генеральный комиссар БАПОР Филипп Ладзарини немедленно принял меры", — указано в тексте документа.

Немецкие чиновники также уточнили, что приостановление финансирования этой организации носит временный характер. В Берлине утверждают, что подобные меры продлятся вплоть до завершения расследования по данному поводу. В то же время немцы не отказались продолжать предоставлять гуманитарную помощь в регионе. Стоит отметить, что до Германии к аналогичным решениям пришли власти Соединённых Штатов, Великобритании, Канады, Италии и Финляндии.