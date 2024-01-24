Израиль и ХАМАС договорились о месячном перемирии, сообщили СМИ

Представители Израиля и ХАМАС договорились о перемирии на 30 дней, в рамках которого может состояться обмен пленными. Дальнейшие переговоры поставлены палестинским движением на паузу. Об этом информировало агентство Reuters.

"Израиль и ХАМАС принципиально согласны с тем, чтобы произвести обмен израильских заложников на палестинских заключённых в рамках режима прекращения огня на месяц", — сказано в сообщении.

Основное условие ХАМАС для дальнейших переговоров — постоянное, а не временное прекращение огня. Лишь после этого будет обсуждаться возобновление гуманитарной помощи и другие вопросы.