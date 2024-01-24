Израиль и ХАМАС договорились о месячном перемирии, сообщили СМИ
Reuters: Израиль и ХАМАС согласились на 30 дней перемирия и обмен пленными
Лагерь для внутренне перемещённых палестинцев в Рафахе у границы с Египтом. Обложка © ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD
Представители Израиля и ХАМАС договорились о перемирии на 30 дней, в рамках которого может состояться обмен пленными. Дальнейшие переговоры поставлены палестинским движением на паузу. Об этом информировало агентство Reuters.
"Израиль и ХАМАС принципиально согласны с тем, чтобы произвести обмен израильских заложников на палестинских заключённых в рамках режима прекращения огня на месяц", — сказано в сообщении.
Основное условие ХАМАС для дальнейших переговоров — постоянное, а не временное прекращение огня. Лишь после этого будет обсуждаться возобновление гуманитарной помощи и другие вопросы.
Как писал Лайф, ранее Израиль предложил ХАМАС паузу в боях на два месяца. Планировалось, что это будет многоэтапная сделка, в рамках которой освободят всех заложников, удерживаемых в Газе, и передадут тела погибших.