Регион

Уведомления отключены

24 января, 02:37

Израиль и ХАМАС договорились о месячном перемирии, сообщили СМИ

Reuters: Израиль и ХАМАС согласились на 30 дней перемирия и обмен пленными

Лагерь для внутренне перемещённых палестинцев в Рафахе у границы с Египтом. Обложка © ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD

Лагерь для внутренне перемещённых палестинцев в Рафахе у границы с Египтом. Обложка © ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD

Представители Израиля и ХАМАС договорились о перемирии на 30 дней, в рамках которого может состояться обмен пленными. Дальнейшие переговоры поставлены палестинским движением на паузу. Об этом информировало агентство Reuters.

"Израиль и ХАМАС принципиально согласны с тем, чтобы произвести обмен израильских заложников на палестинских заключённых в рамках режима прекращения огня на месяц", — сказано в сообщении.

Основное условие ХАМАС для дальнейших переговоров — постоянное, а не временное прекращение огня. Лишь после этого будет обсуждаться возобновление гуманитарной помощи и другие вопросы.

Лавров: Совет Безопасности ООН должен настоять на прекращении огня в Газе
Лавров: Совет Безопасности ООН должен настоять на прекращении огня в Газе

Как писал Лайф, ранее Израиль предложил ХАМАС паузу в боях на два месяца. Планировалось, что это будет многоэтапная сделка, в рамках которой освободят всех заложников, удерживаемых в Газе, и передадут тела погибших.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Израиль
  • Палестина
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров