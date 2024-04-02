"Отработанный материал": Политолог объяснил, почему под премьер-министром Израиля зашаталось кресло

Верховный суд Израиля не так давно постановил, что с 1 апреля в ряды ЦАХАЛ надо призывать и ортодоксальных мужчин-харедим в возрасте от 18 до 26 лет. Этот факт может негативно сказаться на шаткой коалиции в правительстве израильского премьера Биньямина Нетаньяху: часть партий состоит как раз из ультраортодоксов, а их реакция предсказуема. Политолог и журналист Юрий Светов рассказал, что Нетаньяху остаётся только один вариант — затягивать конфликт в Газе до последнего.

"Общество ждёт от него победы. Но как только военные действия кончатся, начнётся расследование о том, как стало возможным 7 октября, угроза тюремного заключения для него достаточно реальна", — объяснил политолог в беседе с телеканалом "360".