"Отработанный материал": Политолог объяснил, почему под премьер-министром Израиля зашаталось кресло
Политолог Светов: Когда конфликт в Газе кончится, США избавятся от Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Верховный суд Израиля не так давно постановил, что с 1 апреля в ряды ЦАХАЛ надо призывать и ортодоксальных мужчин-харедим в возрасте от 18 до 26 лет. Этот факт может негативно сказаться на шаткой коалиции в правительстве израильского премьера Биньямина Нетаньяху: часть партий состоит как раз из ультраортодоксов, а их реакция предсказуема. Политолог и журналист Юрий Светов рассказал, что Нетаньяху остаётся только один вариант — затягивать конфликт в Газе до последнего.
"Общество ждёт от него победы. Но как только военные действия кончатся, начнётся расследование о том, как стало возможным 7 октября, угроза тюремного заключения для него достаточно реальна", — объяснил политолог в беседе с телеканалом "360".
Израиль — важный стратегический союзник американцев, но даже у Белого дома не хватает терпения на выходки Нетаньяху. Сейчас американцы смотрят на всё через призму выборов, и затягивание боевых действий в секторе Газа им во вред. Поэтому США были бы рады, чтобы Биньямин Нетаньяху быстрее закончил с этим конфликтом, поэтому и дают ему оружие. Когда конфликт в Газе окончится, Вашингтон даже не будет прикрывать его, отчасти это произойдёт ещё и из-за личных неприязненных отношений, предполагает Светов.
Ранее Life.ru писал, что в Израиле проходит крупнейшая с начала войны протестная акция. Люди требуют проведения досрочных выборов и скорейшего освобождения заложников в секторе Газа. Несмотря на усилия союзников, израильское правительство не соглашается на урегулирование конфликта. Премьер Израиля Нетаньяху в ответ на призывы остановить кровопролитие обвинил Запад в том, что тот позабыл, на что способны "монстры из ХАМАС", с которыми сражается его страна.