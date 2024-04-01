Премьер Израиля Нетаньяху успешно перенёс операцию по удалению грыжи
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила о завершении операции по удалению грыжи у политика. Он успешно перенёс медицинское вмешательство и уже пришёл в себя после общего наркоза.
"Глава правительства находится в полном сознании, чувствует себя хорошо и переведён в послеоперационную палату", — говорится в сообщении.
В канцелярии не уточнили, когда Нетаньяху сможет вернуться к исполнению премьерских обязанностей. После операции он лишь поблагодарил медицинский персонал иерусалимской больницы "Хадасса".
Грыжа была обнаружена в организме премьера 30 марта в рамках планового осмотра. На время операции обязанности главы кабмина временно исполнял министр юстиции еврейского государства Ярив Левин. Ранее Нетаньяху уже приходилось экстренно ложиться под нож. Летом прошлого года он упал в обморок и был госпитализирован. Из больницы политика выписали с сердечными имплантом.
Flickr / Prime Minister of Israel