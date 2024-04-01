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1 апреля, 00:31

Премьер Израиля Нетаньяху успешно перенёс операцию по удалению грыжи

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила о завершении операции по удалению грыжи у политика. Он успешно перенёс медицинское вмешательство и уже пришёл в себя после общего наркоза.

"Глава правительства находится в полном сознании, чувствует себя хорошо и переведён в послеоперационную палату", — говорится в сообщении.

В канцелярии не уточнили, когда Нетаньяху сможет вернуться к исполнению премьерских обязанностей. После операции он лишь поблагодарил медицинский персонал иерусалимской больницы "Хадасса".

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Грыжа была обнаружена в организме премьера 30 марта в рамках планового осмотра. На время операции обязанности главы кабмина временно исполнял министр юстиции еврейского государства Ярив Левин. Ранее Нетаньяху уже приходилось экстренно ложиться под нож. Летом прошлого года он упал в обморок и был госпитализирован. Из больницы политика выписали с сердечными имплантом.

Обложка ©

Flickr / Prime Minister of Israel

Илья Пушкарев
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