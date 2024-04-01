Премьер Израиля Нетаньяху успешно перенёс операцию по удалению грыжи

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила о завершении операции по удалению грыжи у политика. Он успешно перенёс медицинское вмешательство и уже пришёл в себя после общего наркоза.

"Глава правительства находится в полном сознании, чувствует себя хорошо и переведён в послеоперационную палату", — говорится в сообщении.