Эрдоган назвал премьера Израиля Нетаньяху Гитлером нашего времени
Биньямин Нетаньяху. Обложка © Flickr / Prime Minister of Israel
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз резко высказался в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Президент сравнил еврейского политика с предводителем Третьего рейха Адольфом Гитлером, припомнив главе кабмина зверства на палестинских территориях.
"Мы продолжим представлять в Международном суде [ООН] доказательства преступлений Израиля, как уже сделали это ранее. Мы продолжим раскрывать правду и говорить об убийствах, совершённых Израилем. Пусть все поймут, что Нетаньяху — это Гитлер нашего времени", — цитирует Эрдогана телеканал TRT.
В завершение президент Турции назвал действия ЦАХАЛ в Газе геноцидом. Нетаньяху и его сообщники не смогут избежать ответственности за содеянное, пригрозил политик. Рано или поздно справедливость восторжествует, заключил он.
Напомним, что в начале апреля палестино-израильскому конфликту исполнилось ровно полгода. За это время от рук ЦАХАЛ погибли свыше 33 тысяч жителей сектора Газа, пострадавших вдвое больше.