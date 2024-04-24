Эрдоган назвал премьера Израиля Нетаньяху Гитлером нашего времени

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз резко высказался в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Президент сравнил еврейского политика с предводителем Третьего рейха Адольфом Гитлером, припомнив главе кабмина зверства на палестинских территориях.

"Мы продолжим представлять в Международном суде [ООН] доказательства преступлений Израиля, как уже сделали это ранее. Мы продолжим раскрывать правду и говорить об убийствах, совершённых Израилем. Пусть все поймут, что Нетаньяху — это Гитлер нашего времени", — цитирует Эрдогана телеканал TRT.