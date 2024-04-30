Нетаньяху отказался отозвать войска из Газы даже под угрозой ордера МУС на арест

Армия Израиля так или иначе проведёт операцию в городе Рафахе, который находится вблизи границы сектора Газа с Египтом. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на встрече с родственниками заложников, удерживаемых в палестинском анклаве.

"Идея о том, что мы остановим войну до достижения всех её целей, даже не рассматривается. Мы войдём в Рафах и уничтожим батальоны ХАМАС, находящиеся там", — грозится израильский политик, чьи слова распространила канцелярия главы правительства.