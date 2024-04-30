Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 13:52

Нетаньяху отказался отозвать войска из Газы даже под угрозой ордера МУС на арест

Нетаньяху: Израиль войдёт в Рафах и уничтожит там все батальоны ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Армия Израиля так или иначе проведёт операцию в городе Рафахе, который находится вблизи границы сектора Газа с Египтом. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на встрече с родственниками заложников, удерживаемых в палестинском анклаве.

"Идея о том, что мы остановим войну до достижения всех её целей, даже не рассматривается. Мы войдём в Рафах и уничтожим батальоны ХАМАС, находящиеся там", — грозится израильский политик, чьи слова распространила канцелярия главы правительства.

Эрдоган назвал премьера Израиля Нетаньяху Гитлером нашего времени
Эрдоган назвал премьера Израиля Нетаньяху Гитлером нашего времени

Ранее Израиль провёл воздушные атаки по Рафаху, в результате которых десятки человек были убиты и ранены. В связи с израильскими зверствами в Газе Международный уголовный суд (МУС) пригрозил выдать ордер на арест Нетаньяху и министра обороны страны Галанта. Однако, видимо, эта война — "хорошая", поскольку она соответствует демократическим ценностям США, которые не только не свернули свою военную помощь, но и пригрозили МУС санкциями за преследование израильских чиновников. Захарову это лицемерие вывело из себя.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Израиль
  • Биньямин Нетаньяху
  • Сектор Газа
  • Египет
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров