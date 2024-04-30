Нетаньяху отказался отозвать войска из Газы даже под угрозой ордера МУС на арест
Нетаньяху: Израиль войдёт в Рафах и уничтожит там все батальоны ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Армия Израиля так или иначе проведёт операцию в городе Рафахе, который находится вблизи границы сектора Газа с Египтом. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на встрече с родственниками заложников, удерживаемых в палестинском анклаве.
"Идея о том, что мы остановим войну до достижения всех её целей, даже не рассматривается. Мы войдём в Рафах и уничтожим батальоны ХАМАС, находящиеся там", — грозится израильский политик, чьи слова распространила канцелярия главы правительства.
Ранее Израиль провёл воздушные атаки по Рафаху, в результате которых десятки человек были убиты и ранены. В связи с израильскими зверствами в Газе Международный уголовный суд (МУС) пригрозил выдать ордер на арест Нетаньяху и министра обороны страны Галанта. Однако, видимо, эта война — "хорошая", поскольку она соответствует демократическим ценностям США, которые не только не свернули свою военную помощь, но и пригрозили МУС санкциями за преследование израильских чиновников. Захарову это лицемерие вывело из себя.