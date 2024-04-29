Израиль нанёс удары с воздуха по городу Рафаху, погибли десятки человек

Израильская авиация нанесла удар по городу Рафаху на юге сектора Газа вечером 28 апреля. В результате налёта скончались 19 человек, десятки ранены, сообщило палестинское агентство WAFA.

Атаке подверглись несколько зданий, уточнил корреспондент издания. Один из домов расположен у лагеря Шабура для беженцев, а другой — в районе Аль-Дженейна. Среди погибших есть дети. Схожей информацией располагает и портал Al Arabiya, заявивший о 13 жертвах.