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29 апреля, 04:22

Израиль нанёс удары с воздуха по городу Рафаху, погибли десятки человек

WAFA: 19 человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по Рафаху на юге Газы

Израильская авиация нанесла удар по городу Рафаху на юге сектора Газа вечером 28 апреля. В результате налёта скончались 19 человек, десятки ранены, сообщило палестинское агентство WAFA.

Атаке подверглись несколько зданий, уточнил корреспондент издания. Один из домов расположен у лагеря Шабура для беженцев, а другой — в районе Аль-Дженейна. Среди погибших есть дети. Схожей информацией располагает и портал Al Arabiya, заявивший о 13 жертвах.

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За полгода войны в секторе Газа скончались свыше 30 тысяч мирных палестинцев, 13 тысяч из них — дети, сообщали в ООН днём ранее. По словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, шести месяцев хватило ЦАХАЛ, чтобы вплотную приблизиться к победе над ХАМАС.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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