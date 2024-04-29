Израиль нанёс удары с воздуха по городу Рафаху, погибли десятки человек
WAFA: 19 человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по Рафаху на юге Газы
Израильская авиация нанесла удар по городу Рафаху на юге сектора Газа вечером 28 апреля. В результате налёта скончались 19 человек, десятки ранены, сообщило палестинское агентство WAFA.
Атаке подверглись несколько зданий, уточнил корреспондент издания. Один из домов расположен у лагеря Шабура для беженцев, а другой — в районе Аль-Дженейна. Среди погибших есть дети. Схожей информацией располагает и портал Al Arabiya, заявивший о 13 жертвах.
За полгода войны в секторе Газа скончались свыше 30 тысяч мирных палестинцев, 13 тысяч из них — дети, сообщали в ООН днём ранее. По словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, шести месяцев хватило ЦАХАЛ, чтобы вплотную приблизиться к победе над ХАМАС.
Flickr / Israel Defense Forces