Автомобиль ЮНИСЕФ попал под израильский обстрел при въезде на север Газы

Автомобиль Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) попал под израильский обстрел 10 апреля, пока ожидал очереди для разрешения на въезд на север Газы. Об этом говорится в публикации на аккаунте ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке (Mena) в социальной сети X.

"Вчера автомобиль ЮНИСЕФ, ожидавший въезда на север Газы, был обстрелян, огонь вёлся боевыми патронами", — сказано в сообщении.

Информацию о случившемся направили властям Израиля. Количество находившихся в обстрелянной машине людей и последствия её атаки не публиковались. В региональном управлении ЮНИСЕФ добавили, что работники гуманитарных организаций по-прежнему вынуждены сталкиваться с угрозой собственной безопасности при доставке предметов помощи жизненной важности.