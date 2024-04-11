Автомобиль ЮНИСЕФ попал под израильский обстрел при въезде на север Газы
Автомобиль Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) попал под израильский обстрел 10 апреля, пока ожидал очереди для разрешения на въезд на север Газы. Об этом говорится в публикации на аккаунте ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке (Mena) в социальной сети X.
"Вчера автомобиль ЮНИСЕФ, ожидавший въезда на север Газы, был обстрелян, огонь вёлся боевыми патронами", — сказано в сообщении.
Информацию о случившемся направили властям Израиля. Количество находившихся в обстрелянной машине людей и последствия её атаки не публиковались. В региональном управлении ЮНИСЕФ добавили, что работники гуманитарных организаций по-прежнему вынуждены сталкиваться с угрозой собственной безопасности при доставке предметов помощи жизненной важности.
Ранее в палестинском Минздраве заявили, что за время военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа погибли свыше 33,1 тысячи граждан Палестины. Пострадали за тот же период (с октября 2023 года) более 75 815 гражданских. К сожалению, боевые действия продолжаются и оба значения увеличиваются с каждым днём.
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