Турция решила запретить поставки десятков промышленных товаров в Израиль до прекращения огня в Газе

Министерство торговли Турции решило с 9 апреля ограничить экспорт 54 позиций промышленных товаров в Израиль. Запрет вводится до окончания боевых действий ЦАХАЛ в секторе Газа и создания условий для беспрепятственной доставки гуманитарной помощи, сообщает TRT Haber со ссылкой на заявление министерства.

Согласно заявлению турецкого Минторга, на территорию еврейского государства запрещается ввоз различных видов продукции из стали, алюминия, красок, электрических кабелей, авиатоплива, масла, удобрений и некоторых видов промышленной техники.

"Решение подлежит немедленному исполнению. Установленные ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль в рамках его международных обязательств не объявит о немедленном прекращении огня в секторе Газа и не разрешит бесперебойную поставку помощи в достаточных количествах", — указано в заявлении министерства.