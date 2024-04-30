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30 апреля, 02:31

Конгресс США угрожает МУС санкциями из-за расследования в отношении Израиля

Конгресс США пригрозил Международному уголовному суду в Гааге, что выдача ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников повлечёт за собой ответные меры со стороны Вашингтона. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Парламентарии сообщили, что уже разрабатывается законопроект о наложении санкций на сотрудников МУС, задействованных в расследованиях в отношении США и союзников. Позиция демократов и республиканцев в этом вопросе совпадает.

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Ранее Life.ru сообщал, что у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта могут начаться проблемы с Международным уголовным судом (МУС). Последний заподозрили в планах выдать ордера на их арест на этой неделе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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