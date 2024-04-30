Захарова высмеяла "белодомовских стратегов" за абсурдную позицию в отношении МУС
Захарова назвала "расслоением сознания" заявления Белого дома о МУС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © Telegram / Мария Захарова
Слова американских политиков демонстрируют, что у них происходит очевидное расслоение сознания. Такой вывод сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что расследование преступлений Израиля в Газе и оформление ордеров на арест израильских чиновников находятся вне компетенций Международного уголовного суда (МУС).
"Честно говоря, это свидетельство расслоения сознания у белодомовских стратегов. Напомню, с одной стороны, судьи МУС находятся под санкциями США; с другой стороны, Вашингтон полностью поддержал, если не сказать стимулировал, выдачу ордеров МУС в отношении российского руководства; с третьей — американская политическая система не признаёт легитимности этой структуры в отношении себя и своих сателлитов", — напомнила дипломат в личном телеграм-канале.
Захарова видит причины такой непоследовательности в том, что американский истеблишмент опьянён чрезмерной властью. По её словам, ощущение абсолютной вседозволенности искажает способность делать здравые умозаключения.
Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что МУС может выписать ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны государства Йоава Галанта уже на этой неделе. После этого Конгресс США пригрозил суду, что Вашингтон предпримет ответные меры в случае ареста высокоранговых чиновников Израиля.