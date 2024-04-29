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29 апреля, 19:55

Готова с 2022-го: Захарова устроила забывчивому Блинкену исторический ликбез

Захарова напомнила Блинкену о готовности РФ к диалогу по Украине ещё с 2022 года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы Госдепа США Энтони Блинкена, который призвал Москву согласиться на переговоры по Украине в соответствии с международным правом. Дипломат напомнила американскому коллеге, что именно Вашингтон и его союзники неоднократно срывали мирное урегулирование кризиса.

По словам Захаровой, Москва выражала желание достичь целей СВО путём переговоров ещё в 2022 году, однако Соединённые Штаты запретили Владимиру Зеленскому вести диалог с РФ. А вернейшие союзники США в лице Франции и Германии и вовсе проигнорировали международно-правовое решение конфликта, будучи членами Нормандского формата.

"Напомню Блинкену его же собственное настойчивое предложение о ведении переговоров на основе не международного права, а некоей "формулы Зеленского", — подытожила представитель МИД.

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Недавно Кремль вновь подтвердил готовность к переговорам, подчеркнув, что пока предпосылки для этого из-за позиции киевского режима отсутствуют. Если Украина и дальше будет отказываться от диалога, страна рискует прекратить существование, предупреждал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Telegram / МИД России

Илья Пушкарев
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