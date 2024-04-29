Готова с 2022-го: Захарова устроила забывчивому Блинкену исторический ликбез
Захарова напомнила Блинкену о готовности РФ к диалогу по Украине ещё с 2022 года
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы Госдепа США Энтони Блинкена, который призвал Москву согласиться на переговоры по Украине в соответствии с международным правом. Дипломат напомнила американскому коллеге, что именно Вашингтон и его союзники неоднократно срывали мирное урегулирование кризиса.
По словам Захаровой, Москва выражала желание достичь целей СВО путём переговоров ещё в 2022 году, однако Соединённые Штаты запретили Владимиру Зеленскому вести диалог с РФ. А вернейшие союзники США в лице Франции и Германии и вовсе проигнорировали международно-правовое решение конфликта, будучи членами Нормандского формата.
"Напомню Блинкену его же собственное настойчивое предложение о ведении переговоров на основе не международного права, а некоей "формулы Зеленского", — подытожила представитель МИД.
Недавно Кремль вновь подтвердил готовность к переговорам, подчеркнув, что пока предпосылки для этого из-за позиции киевского режима отсутствуют. Если Украина и дальше будет отказываться от диалога, страна рискует прекратить существование, предупреждал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Telegram / МИД России