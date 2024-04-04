"Не американцам давать нам советы": Антонов разнёс слова Блинкена о возобновлении диалога с РФ

Чтобы Москва смогла вновь доверять западным государствам, им нужно отказаться от намерения нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ответ на условие американского госсекретаря Энтони Блинкена. Ранее тот сообщил, что диалог Вашингтона и РФ возможен, если изменится политика российской стороны.

Дипломат заявил, что "не американцам давать нам советы", и напомнил о том, что это не Россия продвигала свою "военную машину к границам НАТО и инициировала бессчётное количество санкций" с целью развала страны. В этой связи Антонов подчеркнул, что США нужно прекратить врать и себе, и другим.

Как подчеркнул Антонов, всё происходящее сегодня — выбор Запада, ведь именно он растоптал азы дипломатии, принцип неделимости безопасности и долгие годы злоупотреблял доверием нашей страны.

"Чтобы его восстановить, нашим бывшим партнёрам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения и научиться уважать коренные интересы других государств. Мы не приемлем попыток диктата, вмешательства в наши внутренние дела, стремления США навязать свои ценности и модель государственного развития", — заявил дипломат.