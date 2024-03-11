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11 марта, 09:27

Песков назвал глубочайшим заблуждением намерение Запада нанести поражение России

В Кремле назвали глубочайшей ошибкой намерение Украины и стран Запада нанести России поражение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, все призывы к переговорам в последнее время натыкаются на абсолютно жёсткое отрицание со стороны киевского режима и недавние заявления со стороны папы римского — не исключение. Киев не допускает возможности ведения каких-либо переговоров, черпая для себя поддержку со стороны многих европейских стран, мечтающих о "стратегическом поражении" России.

"Это глубочайшее заблуждение, глубочайшая ошибка, и ход развития событий, в первую очередь на поле боя, самым ярким образом об этом свидетельствует", — отметил представитель Кремля.

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А ранее Киеву предрекли "унизительное поражение" в случае нового контрнаступления, которое планируется уже в 2024 году. Их главная цель — "предотвратить дальнейшее территориальное продвижение" ВС России. Однако любые манёвры с украинской стороны, убеждены аналитики, будут иметь плачевные последствия для киевского режима, а также ещё больше усугубят положение армии.

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Vectorkel / Shutterstock.com / FOTODOM

Марина Калегина
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