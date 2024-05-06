Армия Израиля перед штурмом Рафаха приказала палестинцам эвакуироваться

Армия Израиля начала призывать граждан Палестины к эвакуации из восточной части Рафаха в секторе Газа в преддверии наступления ЦАХАЛ. Об этом пишет издание Times of Israel.

"Израильские военные начали призывать палестинцев эвакуироваться из восточных кварталов Рафаха, расположенных недалеко от израильской границы, перед планируемым наступлением в этом районе на юге сектора Газа", — говорится в материале.

Беженцам предлагают уходить в расширенную гуманитарную зону. Она расположена в районах Аль-Маваси и Хан-Юниса. В Рафахе в настоящее время укрываются порядка 1,4 млн палестинцев, которые бежали от израильской агрессии в северных районах сектора Газа. Это более половины населения анклава. При этом Израиль отказывается отменить операцию и даже представил Белому дому план эвакуации мирных жителей из Рафаха перед наступлением. Но США по-прежнему считают, что военная операция здесь представляет угрозу для "значительного числа невинных палестинцев".