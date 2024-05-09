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8 мая, 23:33

Байден пригрозил остановить поставки оружия Израилю в случае вторжения в Рафах

Американский лидер Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Американский лидер Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Вашингтон прекратит поставлять оружие Израилю, если ЦАХАЛ начнёт операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

"Я ясно дал понять, что если они (ЦАХАЛ. — Прим. Life.ru) войдут в Рафах — они ещё не вошли в Рафах, — если они войдут в Рафах, то я не буду поставлять оружие", — заявил американский лидер в эфире телеканала CNN.

Байден добавил, что, по его мнению, Израиль пока не перешёл красную черту в конфликте в секторе Газа и не начал операцию в Рафахе.

Армия Израиля перед штурмом Рафаха приказала палестинцам эвакуироваться
Армия Израиля перед штурмом Рафаха приказала палестинцам эвакуироваться

Напомним, что 7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над палестинской частью КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху называл его последней крепостью ХАМАС. Авиация еврейского государства наносила по городу ожесточённые авиаудары, жертвами которых стали десятки человек. После этого Пентагон заявил о пересмотре некоторых видов военной помощи Израилю.

Оксана Попова
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