Байден пригрозил остановить поставки оружия Израилю в случае вторжения в Рафах
Американский лидер Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Вашингтон прекратит поставлять оружие Израилю, если ЦАХАЛ начнёт операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.
"Я ясно дал понять, что если они (ЦАХАЛ. — Прим. Life.ru) войдут в Рафах — они ещё не вошли в Рафах, — если они войдут в Рафах, то я не буду поставлять оружие", — заявил американский лидер в эфире телеканала CNN.
Байден добавил, что, по его мнению, Израиль пока не перешёл красную черту в конфликте в секторе Газа и не начал операцию в Рафахе.
Напомним, что 7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над палестинской частью КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху называл его последней крепостью ХАМАС. Авиация еврейского государства наносила по городу ожесточённые авиаудары, жертвами которых стали десятки человек. После этого Пентагон заявил о пересмотре некоторых видов военной помощи Израилю.