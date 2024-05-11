СБ ООН призвал допустить следователей к массовым захоронениям в Газе

Необходимо допустить следователей ко всем массовым захоронениям, найденным в секторе Газа. С таким требованием выступил СБ ООН, члены которого выразили глубокую обеспокоенность данными о нахождении таких захоронений на территории и вокруг медицинских учреждений Насера ​​и Аль-Шифы в секторе Газа.

"Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечения к ответственности за нарушение международного права и призвали предоставить следователям беспрепятственный доступ ко всем местам массовых захоронений в Газе для проведения немедленных, независимых, тщательных, всеобъемлющих, прозрачных и беспристрастных расследований с целью установления всех обстоятельств", — указано в сообщении.