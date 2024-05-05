Число погибших палестинцев в секторе Газа достигло 34 683 Минздрав Газы: Количество жертв израильской агрессии превысило 34,6 тыс. 5 мая, 10:58 Сектор Газа. Обложка © ТАСС / ЕРА

Количество погибших палестинцев превысило 34,6 тысячи, а раненых насчитывается больше 78 тысяч с момента начала военных действий Армией обороны Израиля в секторе Газа. Такие данные приводит палестинский Минздрав.

"С 7 октября прошлого года число жертв израильской агрессии возросло до 34 683 и числится 78 018 раненых", — уточняется в тексте.

Подчёркивается, что израильская агрессия, не щадящая ни женщин, ни детей, продолжается. За прошедшие сутки в Газе от обстрелов погибло 29 человек, ранения получили 110 палестинцев, отметили в Минздраве.

Авторы Татьяна Миссуми