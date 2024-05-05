Число погибших палестинцев в секторе Газа достигло 34 683
Минздрав Газы: Количество жертв израильской агрессии превысило 34,6 тыс.
Сектор Газа. Обложка © ТАСС / ЕРА
Количество погибших палестинцев превысило 34,6 тысячи, а раненых насчитывается больше 78 тысяч с момента начала военных действий Армией обороны Израиля в секторе Газа. Такие данные приводит палестинский Минздрав.
"С 7 октября прошлого года число жертв израильской агрессии возросло до 34 683 и числится 78 018 раненых", — уточняется в тексте.
Подчёркивается, что израильская агрессия, не щадящая ни женщин, ни детей, продолжается. За прошедшие сутки в Газе от обстрелов погибло 29 человек, ранения получили 110 палестинцев, отметили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что число погибших и пострадавших жителей сектора Газа с начала обострения достигло 5% его населения, следует из доклада ООН. Большинство из них — женщины и дети. В начале апреля число погибших палестинцев в анклаве составляло 33 173.