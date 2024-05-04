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4 мая, 04:25

Алжир запросил заседание СБ ООН по массовым захоронениям в Газе

Массовые захоронения в Газе станут темой закрытого заседания Совбеза (СБ) ООН. Как рассказал РИА "Новости" источник в СБ, инициатором консультаций по этой теме выступил Алжир.

"Алжир запросил на вторник закрытые консультации СБ ООН по теме массовых захоронений в секторе Газа", — пишет агентство.

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Напомним, что на территории медицинского комплекса Насер в городе Хан-Юнисе, расположенном на юге сектора Газа, нашли массовое захоронение. Там было обнаружено не менее 180 тел. Позже стало известно, что число найденных в захоронении погибших возросло до 332.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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