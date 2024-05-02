Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 00:43

Небензя призвал провести расследование по факту массовых захоронений в Газе

После обнаружения массовых захоронений в секторе Газа следует провести независимое международное расследование. О необходимости данной меры заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Генеральной Ассамблеи.

"Недавно появились внушающие ужас сообщения об обнаружении массовых захоронений в анклаве. Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности", — подчеркнул Небензя.

"Проводят геноцид в Газе": Президент Колумбии анонсировал разрыв отношений с Израилем
"Проводят геноцид в Газе": Президент Колумбии анонсировал разрыв отношений с Израилем

Напомним, что на территории медицинского комплекса Насер в городе Хан-Юнисе, расположенном на юге сектора Газа, нашли массовое захоронение. Там было обнаружено не менее 180 тел. Позже стало известно, что число найденных в захоронении погибших возросло до 332.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Сектор Газа
  • Антониу Гутерриш
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров