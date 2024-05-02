Небензя призвал провести расследование по факту массовых захоронений в Газе

После обнаружения массовых захоронений в секторе Газа следует провести независимое международное расследование. О необходимости данной меры заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Генеральной Ассамблеи.

"Недавно появились внушающие ужас сообщения об обнаружении массовых захоронений в анклаве. Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности", — подчеркнул Небензя.

Напомним, что на территории медицинского комплекса Насер в городе Хан-Юнисе, расположенном на юге сектора Газа, нашли массовое захоронение. Там было обнаружено не менее 180 тел. Позже стало известно, что число найденных в захоронении погибших возросло до 332.