"Проводят геноцид в Газе": Президент Колумбии анонсировал разрыв отношений с Израилем
Лидер Колумбии Петро сообщил о разрыве отношений с Израилем из-за геноцида в Газе
Президент Колумбии Густаво Петро. Обложка © TACC / EPA
Колумбия разорвёт дипломатические отношения с Израилем в четверг, 2 мая. Президент страны Густаво Петро назвал причиной такого решения геноцид, устроенный израильскими военными в секторе Газа.
"Завтра будут разорваны дипломатические отношения с Израилем из-за того, что его президент, правительство проводят геноцид", — сказал он, выступая на манифестации в Боготе по случаю Дня международной солидарности трудящихся.
Петро подчеркнул, что сегодня с его решением "согласились бы миллионы". Он также призвал не допускать уничтожения целого народа, так как, по его словам, "если умрёт Палестина, погибнет всё человечество", чего не должно произойти.
Ранее Израиль провёл воздушные атаки по Рафаху, в результате которых десятки человек были убиты и ранены. В связи с израильскими зверствами в Газе Международный уголовный суд (МУС) пригрозил выдать ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Однако, видимо, эта война "хорошая", поскольку соответствует демократическим ценностям США, которые не только не свернули свою военную помощь, но и пригрозили МУС санкциями за преследование израильских чиновников. Официального представителя МИД РФ Марию Захарову это лицемерие вывело из себя.