"Проводят геноцид в Газе": Президент Колумбии анонсировал разрыв отношений с Израилем

"Завтра будут разорваны дипломатические отношения с Израилем из-за того, что его президент, правительство проводят геноцид", — сказал он, выступая на манифестации в Боготе по случаю Дня международной солидарности трудящихся.

Петро подчеркнул, что сегодня с его решением "согласились бы миллионы". Он также призвал не допускать уничтожения целого народа, так как, по его словам, "если умрёт Палестина, погибнет всё человечество", чего не должно произойти.