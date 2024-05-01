Турция решила поддержать иск ЮАР против Израиля

Турция планирует присоединиться к иску против Израиля, который ранее был подан в Международный суд ООН со стороны Южно-Африканской Республики (ЮАР). Такое заявление сделал глава МИД страны Хакан Фидан на пресс-конференции с коллегой из Индонезии Ретно Марсуди.

"Мы с первого дня, когда ЮАР приняла решение подать иск, поддержали этот шаг и следим за развитием событий", — указал Фидан.

Фидан отметил, что группа турецких адвокатов и юристов из Министерства юстиции, МИД и университетов ведёт работу по подготовке иска. Глава дипломатического ведомства добавил, что члены международного сообщества хотят выяснить, на каких основаниях страна может присоединиться к иску. По его словам, Анкара завершит юридическую работу и подготовит официальный текст заявки на участие в поданном ЮАР иске. После того как документ утвердит президент, он будет передан в Международный суд ООН.