Турция решила поддержать иск ЮАР против Израиля
Глава МИД Турции Фидан: Анкара хочет присоединиться к иску ЮАР против Израиля
Турция планирует присоединиться к иску против Израиля, который ранее был подан в Международный суд ООН со стороны Южно-Африканской Республики (ЮАР). Такое заявление сделал глава МИД страны Хакан Фидан на пресс-конференции с коллегой из Индонезии Ретно Марсуди.
"Мы с первого дня, когда ЮАР приняла решение подать иск, поддержали этот шаг и следим за развитием событий", — указал Фидан.
Фидан отметил, что группа турецких адвокатов и юристов из Министерства юстиции, МИД и университетов ведёт работу по подготовке иска. Глава дипломатического ведомства добавил, что члены международного сообщества хотят выяснить, на каких основаниях страна может присоединиться к иску. По его словам, Анкара завершит юридическую работу и подготовит официальный текст заявки на участие в поданном ЮАР иске. После того как документ утвердит президент, он будет передан в Международный суд ООН.
Также Фидан напомнил о прошедшем в Эр-Рияде совещании контактной группы по сектору Газа. Там обсуждались перспективы вовлечения других стран, поддерживающих Палестину, в иск против Израиля. Глава МИД Турции отметил, что только Никарагуа и Колумбия заняли конкретную позицию по этому вопросу и подали соответствующую заявку.
Напомним, ЮАР 29 декабря прошлого года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении властей еврейского государства. 26 января в ООН вынесли промежуточное решение по иску ЮАР. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев и обеспечить поступление гуманитарной помощи.
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