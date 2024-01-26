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26 января, 13:14

Суд ООН вынес решение по иску к Израилю о геноциде

Суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа

Международный суд Организации Объединённых Наций (ООН) постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Такое заявление сделала председатель суда Джоан Донохью.

"Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде", — указала Донохью во время оглашения решения по иску ЮАР к еврейскому государству о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

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Напомним, что ЮАР потребовала признать действия еврейского государства в палестинском анклаве геноцидом 30 декабря. 11 января в Гааге начались слушания по делу, где представитель африканского государства напомнил о массовом истреблении жителей Газы. Израиль в ответ назвал военную операцию самозащитой и потребовал отклонить иск, а позже и вовсе предложил осудить ООН за пособничество ХАМАС.

А тем временем число погибших в результате ударов ЦАХАЛ по Газе палестинцев преодолело 25-тысячную отметку. Ещё свыше 62 тысяч человек ранено. Параллельно израильская армия атакует объекты на территории Сирии и Ливана, где расположены базы шиитского движения "Хезболла".

Обложка ©

Getty Images / Majdi Fathi

Дарья Нарыкова
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