Суд ООН вынес решение по иску к Израилю о геноциде
Суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа
Международный суд Организации Объединённых Наций (ООН) постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Такое заявление сделала председатель суда Джоан Донохью.
"Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде", — указала Донохью во время оглашения решения по иску ЮАР к еврейскому государству о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
Напомним, что ЮАР потребовала признать действия еврейского государства в палестинском анклаве геноцидом 30 декабря. 11 января в Гааге начались слушания по делу, где представитель африканского государства напомнил о массовом истреблении жителей Газы. Израиль в ответ назвал военную операцию самозащитой и потребовал отклонить иск, а позже и вовсе предложил осудить ООН за пособничество ХАМАС.
А тем временем число погибших в результате ударов ЦАХАЛ по Газе палестинцев преодолело 25-тысячную отметку. Ещё свыше 62 тысяч человек ранено. Параллельно израильская армия атакует объекты на территории Сирии и Ливана, где расположены базы шиитского движения "Хезболла".
Getty Images / Majdi Fathi