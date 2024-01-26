Суд ООН вынес решение по иску к Израилю о геноциде

Международный суд Организации Объединённых Наций (ООН) постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Такое заявление сделала председатель суда Джоан Донохью.

"Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде", — указала Донохью во время оглашения решения по иску ЮАР к еврейскому государству о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.