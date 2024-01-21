В МИД РФ прокомментировали противодействие ФРГ иску ЮАР против Израиля
Захарова: РФ не удивлена отпору ФРГ иску ЮАР по обвинению Израиля в геноциде
Россию не удивило решение властей Германии сопротивляться ЮАР в ООН, которая подала иск в Международный суд с обвинениями Израиля в геноциде в Секторе Газа. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решение Правительства ФРГ противодействовать Южно-Африканской Республике, подавшей иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде населения сектора Газа, нас не удивило. Это происходит на фоне безоговорочной поддержки, которую Берлин всегда оказывает Израилю без оглядки на её последствия", — сказала Захарова.
Дипломат отметила, что такая позиция Германии уже давно определена Вашингтоном. По её мнению, немецкие элиты подставили сами себя и Израиль, заявив, что действует с учётом истории Германии и преступлений против человечности в виде Холокоста. Захарова указала, что тем самым Берлин представил себя в качестве "эксперта" в вопросах массового уничтожения людей. Кроме того, она напомнила, что Германия отказывается признать вину за преступления и акты геноцида Третьего рейха в СССР.
Напомним, 29 декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск в отношении Израиля, обвинив страну в геноциде и потребовав прекратить боевые действия в отношении сектора Газы. Судебные слушания начались накануне. Уже выступил представитель южноафриканской делегации, который напомнил, что мирные палестинцы погибают от голода, обезвоживания и болезней, пока израильская армия блокирует регион и не даёт доставить туда продовольствие и медикаменты. По данным ХАМАС, в секторе Газа погибло 29 тысяч человек с начала эскалации конфликта, семь тысяч палестинцев считаются пропавшими без вести.
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