В МИД РФ прокомментировали противодействие ФРГ иску ЮАР против Израиля

Россию не удивило решение властей Германии сопротивляться ЮАР в ООН, которая подала иск в Международный суд с обвинениями Израиля в геноциде в Секторе Газа. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решение Правительства ФРГ противодействовать Южно-Африканской Республике, подавшей иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде населения сектора Газа, нас не удивило. Это происходит на фоне безоговорочной поддержки, которую Берлин всегда оказывает Израилю без оглядки на её последствия", — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что такая позиция Германии уже давно определена Вашингтоном. По её мнению, немецкие элиты подставили сами себя и Израиль, заявив, что действует с учётом истории Германии и преступлений против человечности в виде Холокоста. Захарова указала, что тем самым Берлин представил себя в качестве "эксперта" в вопросах массового уничтожения людей. Кроме того, она напомнила, что Германия отказывается признать вину за преступления и акты геноцида Третьего рейха в СССР.