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20 января, 13:30

Евросоюз разработал мирный план по Газе из 10 пунктов

Euractiv: ЕС разработал план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Европейский союз разработал план для комплексного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на документ, подготовленный внешнеполитической службой ЕС.

"Принимая во внимание текущую ситуацию и несмотря на очевидные трудности и неопределённость, настало время подготовиться к всеобъемлющему израильско-палестинскому миру", указано во введении к проекту.

По информации издания, план состоит из десяти пунктов, которые должны принести мир в сектор Газа и создать независимое палестинское государство. Ожидается, что предполагаемые шаги помогут нормализовать отношения между Израилем и арабским миром, а также гарантировать долгосрочную безопасность в регионе.

Конфликт на Ближнем Востоке станет одной из главных тем заседания министров иностранных дел, которое пройдёт 22 января в Брюсселе. Главы МИД 27 стран ЕС проведут переговоры со своими коллегами из Израиля и Палестины.

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А ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после завершения операции в секторе Газа. По его словам, Израилю нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан, что противоречит суверенитету Палестины.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Дарья Нарыкова
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