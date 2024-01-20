Евросоюз разработал мирный план по Газе из 10 пунктов

Европейский союз разработал план для комплексного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на документ, подготовленный внешнеполитической службой ЕС.

"Принимая во внимание текущую ситуацию и несмотря на очевидные трудности и неопределённость, настало время подготовиться к всеобъемлющему израильско-палестинскому миру", — указано во введении к проекту.

По информации издания, план состоит из десяти пунктов, которые должны принести мир в сектор Газа и создать независимое палестинское государство. Ожидается, что предполагаемые шаги помогут нормализовать отношения между Израилем и арабским миром, а также гарантировать долгосрочную безопасность в регионе.

Конфликт на Ближнем Востоке станет одной из главных тем заседания министров иностранных дел, которое пройдёт 22 января в Брюсселе. Главы МИД 27 стран ЕС проведут переговоры со своими коллегами из Израиля и Палестины.