Евросоюз разработал мирный план по Газе из 10 пунктов
Euractiv: ЕС разработал план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
Европейский союз разработал план для комплексного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на документ, подготовленный внешнеполитической службой ЕС.
"Принимая во внимание текущую ситуацию и несмотря на очевидные трудности и неопределённость, настало время подготовиться к всеобъемлющему израильско-палестинскому миру", — указано во введении к проекту.
По информации издания, план состоит из десяти пунктов, которые должны принести мир в сектор Газа и создать независимое палестинское государство. Ожидается, что предполагаемые шаги помогут нормализовать отношения между Израилем и арабским миром, а также гарантировать долгосрочную безопасность в регионе.
Конфликт на Ближнем Востоке станет одной из главных тем заседания министров иностранных дел, которое пройдёт 22 января в Брюсселе. Главы МИД 27 стран ЕС проведут переговоры со своими коллегами из Израиля и Палестины.
А ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после завершения операции в секторе Газа. По его словам, Израилю нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан, что противоречит суверенитету Палестины.
Freepik / wirestock