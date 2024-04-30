Суд ООН не стал запрещать Германии снабжать Израиль оружием до конца войны в Газе
Суд ООН отклонил иск Никарагуа против Германии из-за военной помощи Израилю
Международный суд ООН отклонил иск Никарагуа с требованием ввести ограничения против Германии из-за военной помощи Израилю. Таким образом, ФРГ не стали запрещать снабжать еврейское государство оружием до конца войны в Газе. О решении коллегии из 16 судей объявил председатель инстанции Наваф Салам.
"Суд 15 голосами против одного пришёл к выводу, что обстоятельства в том виде, в котором они сейчас представлены суду, не являются таковыми, чтобы требовать осуществления полномочий по статье 41 статута для указания обеспечительных мер", — сообщил Салам.
Тем не менее коллегия судей не закрыла дело полностью и далее намерена заслушать аргументы сторон по пункту, в котором говорится, что "Германия не смогла предотвратить геноцид в секторе Газа". Процесс может занять месяцы. Председатель суда добавил, что инстанция "глубоко обеспокоена катастрофически ужасными условиями проживания палестинцев в Газе в свете продолжительного отсутствия еды и других предметов первой необходимости".
Немецкие власти приветствовали решение международного суда ООН и отметили, что ФРГ является "крупнейшим донором гуманитарной помощи палестинцам".
Ранее Израиль провёл воздушные атаки по Рафаху, в результате которых десятки человек были убиты и ранены. В связи с израильскими зверствами в Газе Международный уголовный суд (МУС) пригрозил выдать ордер на арест Нетаньяху и министра обороны страны Галанта. Однако, видимо, эта война — "хорошая", поскольку она соответствует демократическим ценностям США, которые не только не свернули свою военную помощь, но и пригрозили МУС санкциями за преследование израильских чиновников. Захарову это лицемерие вывело из себя.
Unsplash / Mohammed Ibrahim