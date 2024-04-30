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30 апреля, 14:58

Суд ООН не стал запрещать Германии снабжать Израиль оружием до конца войны в Газе

Суд ООН отклонил иск Никарагуа против Германии из-за военной помощи Израилю

Международный суд ООН отклонил иск Никарагуа с требованием ввести ограничения против Германии из-за военной помощи Израилю. Таким образом, ФРГ не стали запрещать снабжать еврейское государство оружием до конца войны в Газе. О решении коллегии из 16 судей объявил председатель инстанции Наваф Салам.

"Суд 15 голосами против одного пришёл к выводу, что обстоятельства в том виде, в котором они сейчас представлены суду, не являются таковыми, чтобы требовать осуществления полномочий по статье 41 статута для указания обеспечительных мер", — сообщил Салам.

Тем не менее коллегия судей не закрыла дело полностью и далее намерена заслушать аргументы сторон по пункту, в котором говорится, что "Германия не смогла предотвратить геноцид в секторе Газа". Процесс может занять месяцы. Председатель суда добавил, что инстанция "глубоко обеспокоена катастрофически ужасными условиями проживания палестинцев в Газе в свете продолжительного отсутствия еды и других предметов первой необходимости".

Немецкие власти приветствовали решение международного суда ООН и отметили, что ФРГ является "крупнейшим донором гуманитарной помощи палестинцам".

Нетаньяху отказался отозвать войска из Газы даже под угрозой ордера МУС на арест
Нетаньяху отказался отозвать войска из Газы даже под угрозой ордера МУС на арест

Ранее Израиль провёл воздушные атаки по Рафаху, в результате которых десятки человек были убиты и ранены. В связи с израильскими зверствами в Газе Международный уголовный суд (МУС) пригрозил выдать ордер на арест Нетаньяху и министра обороны страны Галанта. Однако, видимо, эта война — "хорошая", поскольку она соответствует демократическим ценностям США, которые не только не свернули свою военную помощь, но и пригрозили МУС санкциями за преследование израильских чиновников. Захарову это лицемерие вывело из себя.

Обложка ©

Unsplash / Mohammed Ibrahim

Андрей Бражников
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