Суд ООН не стал запрещать Германии снабжать Израиль оружием до конца войны в Газе

Международный суд ООН отклонил иск Никарагуа с требованием ввести ограничения против Германии из-за военной помощи Израилю. Таким образом, ФРГ не стали запрещать снабжать еврейское государство оружием до конца войны в Газе. О решении коллегии из 16 судей объявил председатель инстанции Наваф Салам.

"Суд 15 голосами против одного пришёл к выводу, что обстоятельства в том виде, в котором они сейчас представлены суду, не являются таковыми, чтобы требовать осуществления полномочий по статье 41 статута для указания обеспечительных мер", — сообщил Салам.

Тем не менее коллегия судей не закрыла дело полностью и далее намерена заслушать аргументы сторон по пункту, в котором говорится, что "Германия не смогла предотвратить геноцид в секторе Газа". Процесс может занять месяцы. Председатель суда добавил, что инстанция "глубоко обеспокоена катастрофически ужасными условиями проживания палестинцев в Газе в свете продолжительного отсутствия еды и других предметов первой необходимости".