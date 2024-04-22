Почти две сотни тел нашли в братских могилах в Хан-Юнисе, в секторе Газа

Напомним, что Армия обороны Израиля с начала прошлогоднего обострения в секторе Газа неоднократно наносила удары по городу Хан-Юнису. Так, в октябре пресс-служба "Бригады Аль-Кассама" сообщала, что не менее 25 человек стали жертвами удара ЦАХАЛ по жилому кварталу в этом населённом пункте. А в ноябре стало известно о том, что после очередной атаки военнослужащих еврейского государства там погибли не менее 26 человек, большинство из которых были детьми.