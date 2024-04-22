Почти две сотни тел нашли в братских могилах в Хан-Юнисе, в секторе Газа
Al Jazeera: В Хан-Юнисе, в секторе Газа, обнаружены тела 180 палестинцев
На территории медицинского комплекса Насер в городе Хан-Юнисе, расположенном на юге сектора Газа, было обнаружено массовое захоронение. Как передаёт катарский телеканал Al Jazeera, там нашли не менее 180 тел.
Журналисты сообщили, что это захоронение было сделано военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Там, по данным канала, были обнаружены тела палестинских женщин, мужчин и детей. Экстренные службы продолжают работы по поиску погибших.
Напомним, что Армия обороны Израиля с начала прошлогоднего обострения в секторе Газа неоднократно наносила удары по городу Хан-Юнису. Так, в октябре пресс-служба "Бригады Аль-Кассама" сообщала, что не менее 25 человек стали жертвами удара ЦАХАЛ по жилому кварталу в этом населённом пункте. А в ноябре стало известно о том, что после очередной атаки военнослужащих еврейского государства там погибли не менее 26 человек, большинство из которых были детьми.
Flickr / Israel Defense Forces