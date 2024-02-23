Министр обороны Израиля отчитался Остину о ликвидации "Бригады Хан-Юнис" ХАМАС

"Наши операции в Хан-Юнисе отражают нашу политику с начала войны: работать чётко, различать террористов и гражданских лиц и способствовать доставке гуманитарной помощи, несмотря на многочисленные угрозы. ЦАХАЛ действует профессионально в сложной обстановке против жестокой террористической организации, которая размещает свою военную инфраструктуру и своих боевиков посреди гражданского населения и гражданских учреждений, таких как больницы", — сказал Галант.