Министр обороны Израиля отчитался Остину о ликвидации "Бригады Хан-Юнис" ХАМАС
Министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе телефонного разговора отчитался шефу Пентагона Ллойду Остину о ликвидации "Бригады Хан-Юнис" палестинского движения ХАМАС в одноимённом городе в секторе Газа.
"Наши операции в Хан-Юнисе отражают нашу политику с начала войны: работать чётко, различать террористов и гражданских лиц и способствовать доставке гуманитарной помощи, несмотря на многочисленные угрозы. ЦАХАЛ действует профессионально в сложной обстановке против жестокой террористической организации, которая размещает свою военную инфраструктуру и своих боевиков посреди гражданского населения и гражданских учреждений, таких как больницы", — сказал Галант.
Глава израильского Минобороны поблагодарил Остина за его руководство и партнёрство, а также подтвердил ценность прочных отношений между странами.
Напомним, 7 октября Израиль напал на сектор Газа после атаки радикалов ХАМАС на свои приграничные территории. Сейчас израильская армия намерена начать операцию в Рафахе, городе в анклаве на границе с Египтом, если ХАМАС не освободит заложников до начала Рамадана, выпадающего в этом году на период с 11 марта по 9 апреля. При этом Израиль не считается с жертвами среди гражданского населения во время боевых действий. По последним данным, погибло уже 29,5 тысячи жителей сектора Газа.
ТАСС / АР / Maya Alleruzzo