ООН: 5% населения сектора Газа погибло или пострадало в результате конфликта
Сектор Газа после израильского авиаудара. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Число погибших и пострадавших жителей сектора Газа с начала обострения достигло 5% его населения, следует из доклада "Война в Газе: ожидаемые социоэкономические последствия для Государства Палестина", подготовленного программой развития ООН. Большинство из них — женщины и дети.
"По состоянию на 12 апреля 2024 года как минимум 33 207 человек было убито, около семи тысяч числятся пропавшими без вести в Газе. Большинство погибших — около 70% — это женщины и дети. Ещё 80 683 палестинца пострадали, многие из полученных ими ранений, вероятно, приведут к инвалидности на долгий срок. Согласно этим цифрам, с 7 октября 2023 года около 5% населения Газы были убиты, получили ранения, в том числе тяжёлые", — говорится в документе.
Ещё более 1,7 миллиона человек — порядка 75% населения — подверглись вынужденному перемещению внутри сектора Газа, причём большинство из них столкнулись с этим несколько раз, а 1,2 миллиона на данный момент находятся в Рафахе. Подчёркивается, что ни один вооружённый конфликт в XXI веке не оказывал столь разрушительного влияния на гражданских за такой короткий срок.
Кроме того, высокое число жертв и масштабные разрушения серьёзно повлияют на ожидаемую продолжительность жизни населения анклава. Причём каждый месяц войны может сократить её на год.
"Если война будет продолжаться девятый месяц, то этот показатель достигнет семи лет", — говорится в докладе.
Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщил об обнаружении массового захоронения на территории медицинского комплекса Насер на юге сектора Газа. Там нашли более 330 тел. Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя это, призвал провести независимое международное расследование.