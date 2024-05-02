ООН: 5% населения сектора Газа погибло или пострадало в результате конфликта

Число погибших и пострадавших жителей сектора Газа с начала обострения достигло 5% его населения, следует из доклада "Война в Газе: ожидаемые социоэкономические последствия для Государства Палестина", подготовленного программой развития ООН. Большинство из них — женщины и дети.

"По состоянию на 12 апреля 2024 года как минимум 33 207 человек было убито, около семи тысяч числятся пропавшими без вести в Газе. Большинство погибших — около 70% — это женщины и дети. Ещё 80 683 палестинца пострадали, многие из полученных ими ранений, вероятно, приведут к инвалидности на долгий срок. Согласно этим цифрам, с 7 октября 2023 года около 5% населения Газы были убиты, получили ранения, в том числе тяжёлые", — говорится в документе.

Ещё более 1,7 миллиона человек — порядка 75% населения — подверглись вынужденному перемещению внутри сектора Газа, причём большинство из них столкнулись с этим несколько раз, а 1,2 миллиона на данный момент находятся в Рафахе. Подчёркивается, что ни один вооружённый конфликт в XXI веке не оказывал столь разрушительного влияния на гражданских за такой короткий срок.

Кроме того, высокое число жертв и масштабные разрушения серьёзно повлияют на ожидаемую продолжительность жизни населения анклава. Причём каждый месяц войны может сократить её на год.