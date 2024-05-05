В секторе Газа начался полномасштабный голод
Глава Всемирной продовольственной программы сообщила о голоде в секторе Газа
На севере сектора Газа начался полномасштабный голод, он растёт и продвигается к югу. Об этом сообщила исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн в интервью NBC.
"Всякий раз, когда у вас возникает подобный конфликт, эмоции накаляются, происходит война, наступает голод. Итак, что я могу вам объяснить, так это то, что на севере царит полномасштабный голод и он продвигается на юг", — сообщила Маккейн.
Тем временем количество погибших палестинцев с начала вооружённого конфликта превысило 34,6 тысячи человек, а раненых насчитывается больше 78 тысяч. Сообщалось, что число пострадавших жителей сектора Газа с начала обострения конфликта достигло 5% его населения. Большинство из них — женщины и дети.
Shutterstock / FOTODOM