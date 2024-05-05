В секторе Газа начался полномасштабный голод

На севере сектора Газа начался полномасштабный голод, он растёт и продвигается к югу. Об этом сообщила исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн в интервью NBC.

"Всякий раз, когда у вас возникает подобный конфликт, эмоции накаляются, происходит война, наступает голод. Итак, что я могу вам объяснить, так это то, что на севере царит полномасштабный голод и он продвигается на юг", — сообщила Маккейн.