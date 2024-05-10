Блинкен готовит доклад конгрессменам о зверствах Израиля в Газе Axios: Блинкен представит Конгрессу "критический" доклад о действиях Израиля 10 мая, 08:34 Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / АР

Госсекретарь США Энтони Блинкен готов озвучить Конгрессу "критический" доклад, где будут проанализированы действия Израиля в секторе Газа. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на американских чиновников. Документ может быть представлен уже сегодня, 10 мая.

Госдепартамент озабочен израильской агрессией, на этот счёт ведутся жаркие дебаты, отмечает автор публикации. Американские власти хотят выяснить, насколько оправдано применение Израилем оружия и не нарушает ли это международные конвенции. США даже рассматривают вариант приостановки военных поставок, если указанные факты подтвердятся.

Как ожидается, Блинкен в своём докладе намерен привести список трагических инцидентов в секторе Газа, которые могли быть вызваны израильской агрессией. Политик якобы представит документ в "очень критических выражениях", сообщают инсайдеры. При этом Блинкен не будет делать выводов о нарушениях Израилем законодательства о безопасности, отмечается в статье.

Напомним, президент США Джо Байден накануне заявил, что Вашингтон прекратит поставлять оружие Израилю, если страна начнёт операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа. По его мнению, израильские власти пока не перешли красную черту в возникшем конфликте.

Авторы Татьяна Миссуми