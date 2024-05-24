Гаагский суд требует от Израиля немедленно прекратить зверства в Газе

Международный суд Всемирной организации обязал Израиль прекратить проведение военной операции в городе Рафах, находящемся на границе Египта и сектора Газа. Об этом заявил на заседании 24 мая председатель суда Наваф Салам.

"Израиль в соответствии со своими обязательствами по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и в связи с ухудшающимися условиями жизни в Рафахе должен немедленно прекратить военное наступление и другие действия в Рафахе, способные привести к таким условиям для жизни, которые могут повлечь физическое уничтожение палестинского народа", — призвал Салам, зачитывая перечень новых решений о мерах против Израиля по запросу ЮАР.

Также Израиль обязан принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде, уполномоченным компетентными органами ООН. Салам подчеркнул, что еврейское государство должно держать открытыми наземные пункты пропуска, в частности в Рафахе, для поступления туда гуманитарной помощи, предназначенной мирному населению сектора.