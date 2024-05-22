Норвегия, Ирландия, Испания: Страны Европы решили массово признать Палестину

Как сообщили в правительстве Норвегии, Осло признает Палестину, чтобы "сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как израильтянам, так и палестинцам" в разгар кровопролитной войны. Эта альтернатива — это создание двух государств, живущих бок о бок в мире. Решение вступает в силу 28 мая.