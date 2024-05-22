Норвегия, Ирландия, Испания: Страны Европы решили массово признать Палестину
Норвегия, Испания и Ирландия признают Палестину в качестве государства
Норвегия, Испания и Ирландия официально признают Палестину в качестве государства.
Как сообщили в правительстве Норвегии, Осло признает Палестину, чтобы "сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как израильтянам, так и палестинцам" в разгар кровопролитной войны. Эта альтернатива — это создание двух государств, живущих бок о бок в мире. Решение вступает в силу 28 мая.
Премьер-министр Испании Педро Санчес также сообщил, что 28 мая правительство королевства признает палестинское государство. Об аналогичном решении заявил и премьер-министр Ирландии.
Как напомнило издание Politico, ранее о возможности признания государственности Палестины говорили также Бельгия, Мальта и Словения.
Напомним, что провозглашение Государства Палестина состоялось ещё 15 ноября 1988 года, но до настоящего момента его независимость признали 139 из 193 государств – членов ООН. 10 мая 2024 года Генассамблея ООН утвердила резолюцию, которая наделяет Палестину дополнительными правами во всемирной организации. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что Москва придерживается реализации формулы "двух государств", которую выработала ООН: независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующая в мире и безопасности с Израилем.
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