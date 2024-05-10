Генассамблея расширила права Палестины в ООН ГА ООН приняла резолюцию Совбеза, признающую права Палестины на вступление 10 мая, 16:52 Генассамблея приняла резолюцию о дополнительных правах Палестины в организации. Обложка © ТАСС / ЕРА

Генассамблея ООН утвердила резолюцию, которая наделяет Палестину дополнительными правами во всемирной организации. Также в документе рекомендовано Совбезу вернуться к обсуждению возможного членства государства в ООН. Об этом пишет РИА "Новости".

В поддержку резолюции высказались 143 страны, девять выступили против, 25 воздержались от участия в голосовании. По мнению Генассамблеи, Палестина вправе присоединиться к ООН как полноправный участник. В подтверждение приводится статья 4 устава организации, где говорится, что любая страна имеет право на членство при согласии выполнять требуемые обязательства.

Что касается дополнительных прав, то Палестина наделяется ими начиная с 79-й сессии Генассамблеи в сентябре 2024 года. В частности, страна сможет полноценно участвовать в конференциях ООН и иных международных заседаниях, проводимых под эгидой организации. Также Палестина будет вправе вносить предложения и поправки по обсуждаемым вопросам.

В резолюции подчёркивается, что пока страна имеет всего лишь статус наблюдателя, она не может голосовать в Генеральной Ассамблее или баллотироваться в органы ООН.

Напомним, в апреле Алжир предложил включить Палестину в состав полноправных участников ООН, так как сейчас страна имеет лишь статус наблюдателя. Однако делегация США в Совбезе организации сорвала голосование по данной резолюции, она воспользовалась правом вето. Алжирскую инициативу поддержали 12 членов СБ, в том числе Россия и Китай. Ещё две страны — Швейцария и Британия — воздержались от ответа.

Авторы Татьяна Миссуми