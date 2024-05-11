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11 мая, 02:32

Союзники США воздержались при голосовании о расширении прав Палестины в ООН

Во время голосования по резолюции в Генассамблее ООН, расширяющей права Палестины во всемирной организации, большая часть союзников США воздержались. В числе промолчавших — Великобритания, Украина, Швейцария, Албания, Австрия, Болгария, Канада, Хорватия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Малави, Маршалловы острова, Монако, Нидерланды, Северная Македония, Парагвай, Молдавия, Румыния, Швеция, Вануату.

Сами же Соединённые Штаты высказались против. К ним присоединились Израиль, Аргентина, Чехия, Венгрия, Микронезия, Науру, Палау, Папуа — Новая Гвинея. В поддержку высказались 143 государства, в том числе Франция, Япония, Россия и Китай.

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Напомним, Генассамблея ООН утвердила резолюцию, наделяющую Палестину дополнительными правами во всемирной организации. Права вступают в силу с 79-й сессии Генассамблеи в сентябре 2024 года. Так страна в том числе сможет полноценно участвовать в конференциях организации и прочих международных заседаниях. Палестина сможет вносить предложения и поправки по обсуждаемым вопросам. При этом у страны только статус наблюдателя, она не вправе голосовать в Генеральной Ассамблее, равно как и баллотироваться в органы ООН.

Обложка ©

Unsplash / Mathias Reding

Анатолий Симоненко
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