Союзники США воздержались при голосовании о расширении прав Палестины в ООН

Сами же Соединённые Штаты высказались против. К ним присоединились Израиль, Аргентина, Чехия, Венгрия, Микронезия, Науру, Палау, Папуа — Новая Гвинея. В поддержку высказались 143 государства, в том числе Франция, Япония, Россия и Китай.

Напомним, Генассамблея ООН утвердила резолюцию, наделяющую Палестину дополнительными правами во всемирной организации. Права вступают в силу с 79-й сессии Генассамблеи в сентябре 2024 года. Так страна в том числе сможет полноценно участвовать в конференциях организации и прочих международных заседаниях. Палестина сможет вносить предложения и поправки по обсуждаемым вопросам. При этом у страны только статус наблюдателя, она не вправе голосовать в Генеральной Ассамблее, равно как и баллотироваться в органы ООН.