Число задержанных на пропалестинских протестах в США превысило 1,6 тысячи

Более 1600 человек задержаны в вузах США в ходе продолжающихся протестов в поддержку Палестины. Об этом сообщает американская газета Washington Post (WP).

"Согласно подсчётам новостей, а также заявлениям полиции и университетов, с учётом 282 арестов, прошедших во вторник вечером в Колумбийском университете и Городском колледже Нью-Йорка, за последние две недели в ходе пропалестинских протестов в кампусах арестовано более 1600 человек", — говорится в публикации.