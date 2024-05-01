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1 мая, 16:56

Число задержанных на пропалестинских протестах в США превысило 1,6 тысячи

WP: Более 1,6 тысячи сторонников Палестины задержали за две недели в вузах США

Палаточный лагерь на территории кампуса Колумбийского университета. Обложка © Wikipedia

Палаточный лагерь на территории кампуса Колумбийского университета. Обложка © Wikipedia

Более 1600 человек задержаны в вузах США в ходе продолжающихся протестов в поддержку Палестины. Об этом сообщает американская газета Washington Post (WP).

"Согласно подсчётам новостей, а также заявлениям полиции и университетов, с учётом 282 арестов, прошедших во вторник вечером в Колумбийском университете и Городском колледже Нью-Йорка, за последние две недели в ходе пропалестинских протестов в кампусах арестовано более 1600 человек", — говорится в публикации.

Как ранее писал Life.ru, студенческие протесты в поддержку Палестины начались в середине апреля с палаточного лагеря в Колумбийском университете. К понедельнику, 29 апреля, в них принимали участие активисты уже десятков вузов, а число задержанных превысило 900. Среди них оказалась даже кандидат в президенты США.

Колумбийский университет попросил полицию остаться на территории до 17 мая
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Наталья Исакова
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