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29 апреля, 00:30

Кандидат в президенты США Джилл Стайн задержана на митинге против войны в Газе

Кандидат в президенты США Джилл Стайн (в центре) среди протестующих. Обложка © X / Dr. Jill Stein

Кандидат в президенты США Джилл Стайн (в центре) среди протестующих. Обложка © X / Dr. Jill Stein

Кандидат в президенты США от Партии зелёных Джилл Стайн задержана на пропалестинской акции в Университете Вашингтона в Сент-Луисе. Также в участок доставлены её ближайшие соратники.

Митинг против войны в Газе в Сент-Луисе. Видео © X / Dr. Jill Stein

"Джилл Стайн, руководитель её избирательного штаба Джейсон Колл и заместитель руководителя избирательного штаба Келли Меррилл-Кайер были задержаны", — гласит сообщение на странице Стайн в соцсети Х.

Стайн с единомышленниками требовали от руководства Университета Вашингтона прекратить участие в акционерном капитале Boeing. По словам протестующих, авиакомпания создаёт бомбы для израильской армии, которая устраивает геноцид палестинского народа. Митинг был жёстко разогнан полицией.

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Напомним, что палестино-израильский конфликт длится уже более полугода. За шесть месяцев войны в секторе Газа погибло более 30 тысяч человек. Почти половина из них — дети, уточнили в ООН.

Илья Пушкарев
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