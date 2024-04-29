Кандидат в президенты США Джилл Стайн задержана на митинге против войны в Газе
Кандидат в президенты США Джилл Стайн (в центре) среди протестующих. Обложка © X / Dr. Jill Stein
Кандидат в президенты США от Партии зелёных Джилл Стайн задержана на пропалестинской акции в Университете Вашингтона в Сент-Луисе. Также в участок доставлены её ближайшие соратники.
Митинг против войны в Газе в Сент-Луисе. Видео © X / Dr. Jill Stein
"Джилл Стайн, руководитель её избирательного штаба Джейсон Колл и заместитель руководителя избирательного штаба Келли Меррилл-Кайер были задержаны", — гласит сообщение на странице Стайн в соцсети Х.
Стайн с единомышленниками требовали от руководства Университета Вашингтона прекратить участие в акционерном капитале Boeing. По словам протестующих, авиакомпания создаёт бомбы для израильской армии, которая устраивает геноцид палестинского народа. Митинг был жёстко разогнан полицией.
Напомним, что палестино-израильский конфликт длится уже более полугода. За шесть месяцев войны в секторе Газа погибло более 30 тысяч человек. Почти половина из них — дети, уточнили в ООН.