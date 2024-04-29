Кандидат в президенты США Джилл Стайн задержана на митинге против войны в Газе

Кандидат в президенты США от Партии зелёных Джилл Стайн задержана на пропалестинской акции в Университете Вашингтона в Сент-Луисе. Также в участок доставлены её ближайшие соратники.

Митинг против войны в Газе в Сент-Луисе. Видео © X / Dr. Jill Stein

"Джилл Стайн, руководитель её избирательного штаба Джейсон Колл и заместитель руководителя избирательного штаба Келли Меррилл-Кайер были задержаны", — гласит сообщение на странице Стайн в соцсети Х.