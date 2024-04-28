Депутата из Гагаузии на час задержали в аэропорту Кишинёва после визита в Турцию
Депутат парламента Гагаузии Григорий Дюльгер по прилёте из Турции, где он был с частными целями, подвергся длительному досмотру и допросу в аэропорту Кишинёва.
"Спустя час после начала непредвиденного и весьма затянувшегося досмотра депутату Народного собрания Гагаузии Григорию Дюльгеру вернули отобранные у него сотрудниками пограничной полиции заграничный и внутренний паспорта Республики Молдова и отпустили из зоны досмотра кишинёвского аэропорта", — сообщил телеграм-канал Gagauznews.
Как объяснил сам парламентарий, молдавских правоохранителей интересовали цели его заграничной поездки.
Ранее Life.ru писал, что главу Гагаузии Евгению Гуцул после визита в Россию и Турцию полиция около часа держала в кишинёвском аэропорту, однако задерживать не стала. В разговоре со сторонниками Гуцул объяснила, что режим Майи Санду сейчас делает всё для того, чтобы унизить автономию и её руководство.
Напомним, в Москве Гуцул приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление республики в ЕАЭС и выступают против интеграции с ЕС. На мероприятии оппозиционеры объявили о создании политического блока "Победа". А после возвращения на родину их ждали обыски и допросы. Кстати, уголовное дело против главы Гагаузии было возбуждено ещё в марте, сразу после её встречи с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС / EPA / DUMITRU DORU