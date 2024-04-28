Депутата из Гагаузии на час задержали в аэропорту Кишинёва после визита в Турцию

Депутат парламента Гагаузии Григорий Дюльгер по прилёте из Турции, где он был с частными целями, подвергся длительному досмотру и допросу в аэропорту Кишинёва.

"Спустя час после начала непредвиденного и весьма затянувшегося досмотра депутату Народного собрания Гагаузии Григорию Дюльгеру вернули отобранные у него сотрудниками пограничной полиции заграничный и внутренний паспорта Республики Молдова и отпустили из зоны досмотра кишинёвского аэропорта", — сообщил телеграм-канал Gagauznews.

Как объяснил сам парламентарий, молдавских правоохранителей интересовали цели его заграничной поездки.