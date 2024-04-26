"До допроса дело не дошло": Главу Гагаузии досмотрели после возвращения из Москвы

Глава Гагаузии (автономное образование в составе Молдавии) Евгения Гуцул вернулась в Молдавию после визита в Россию и Турцию. Около часа полиция держала её в аэропорту Кишинёва, однако задерживать не стала. В разговоре со сторонниками Гуцул подчеркнула, что режим Майи Санду сейчас делает всё для того, чтобы попытаться унизить руководство автономии и всю Гагаузию.

Главу Гагаузии встречают в аэропорту, скандируя: "Победа!" Видео © Telegram / Gagauzia24

"До допроса не дошло, после осмотра меня хотели допросить, но решили отпустить. Сейчас там находятся коллеги, члены исполкома, мы вызвали адвоката, на них хотят почему-то составить протокол", — приводит РИА "Новости" слова 37-летней Гуцул.

Сторонники Гуцул, ожидавшие её в аэропорту, были вынуждены покинуть зал ожидания в связи с эвакуацией из-за сообщения о минировании. Встречать политика им пришлось на улице у здания воздушной гавани. К слову, Гуцул люди приветствовали аплодисментами и скандировали: "Победа!"