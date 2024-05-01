Колумбийский университет попросил полицию остаться на территории до 17 мая
Пропалестинская демонстрация в кампусе Колумбийского университета, Нью-Йорк. Обложка © ТАСС / Zuma
Колумбийский университет попросил полицию Нью-Йорка сохранить присутствие на своей территории до 17 мая. Соответствующее письмо в ведомство направил ректор Минуш Шафик, сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Ожидается, что 15 мая состоится церемония вручения дипломов. По мнению Шафика, правоохранители помогут не допустить восстановления палаточного лагеря студентов, протестующих против боевых действий в секторе Газа. Как пишет NBC, полиция вошла на территорию университета и уже начала задерживать демонстрантов. На данный момент речь идёт о сотне человек.
Напомним, в некоторых американских университетах вспыхнули демонстрации против боевых действий в секторе Газа. Учитывая вышеприведённые данные, известно о задержании более тысячи человек. Например, в Университете Вашингтона в Сент-Луисе арестовали кандидата в президенты США от "зелёных" Джилл Стайн, а на территории Техасского университета задержали более 40 человек. Полиция применяла, в частности, светошумовые гранаты.