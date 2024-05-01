Колумбийский университет попросил полицию остаться на территории до 17 мая

Колумбийский университет попросил полицию Нью-Йорка сохранить присутствие на своей территории до 17 мая. Соответствующее письмо в ведомство направил ректор Минуш Шафик, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Ожидается, что 15 мая состоится церемония вручения дипломов. По мнению Шафика, правоохранители помогут не допустить восстановления палаточного лагеря студентов, протестующих против боевых действий в секторе Газа. Как пишет NBC, полиция вошла на территорию университета и уже начала задерживать демонстрантов. На данный момент речь идёт о сотне человек.