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1 мая, 05:36

Колумбийский университет попросил полицию остаться на территории до 17 мая

Пропалестинская демонстрация в кампусе Колумбийского университета, Нью-Йорк. Обложка © ТАСС / Zuma

Пропалестинская демонстрация в кампусе Колумбийского университета, Нью-Йорк. Обложка © ТАСС / Zuma

Колумбийский университет попросил полицию Нью-Йорка сохранить присутствие на своей территории до 17 мая. Соответствующее письмо в ведомство направил ректор Минуш Шафик, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Ожидается, что 15 мая состоится церемония вручения дипломов. По мнению Шафика, правоохранители помогут не допустить восстановления палаточного лагеря студентов, протестующих против боевых действий в секторе Газа. Как пишет NBC, полиция вошла на территорию университета и уже начала задерживать демонстрантов. На данный момент речь идёт о сотне человек.

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Напомним, в некоторых американских университетах вспыхнули демонстрации против боевых действий в секторе Газа. Учитывая вышеприведённые данные, известно о задержании более тысячи человек. Например, в Университете Вашингтона в Сент-Луисе арестовали кандидата в президенты США от "зелёных" Джилл Стайн, а на территории Техасского университета задержали более 40 человек. Полиция применяла, в частности, светошумовые гранаты.

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Матвей Константинов
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