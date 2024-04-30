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30 апреля, 03:12

В Техасе арестовано около 40 студентов на акции в поддержку Палестины

CNN: Около 40 студентов задержано в Остине во время пропалестинского протеста

В американском городе Остин около 40 студентов, участвовавших в акции протеста в поддержку Палестины на территории Техасского университета, задержала полиция. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на студенческую организацию.

Столкновение с силовиками на пропалестинской акции в Техасском университете в Остине. Видео © X / Khalissee

"Арестовано около 40 человек. При задержании полиция использовала светошумовые гранаты и другие химические снаряды", — рассказали инициаторы мероприятия.

Столкновения с силовиками начались после отказа участников акции покинуть южную лужайку кампуса, где протестующие разбили палаточный городок. При этом, по оценкам репортёров, большая часть митингующих не имеют отношения к университету.

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По данным американских СМИ, за последние десять дней на демонстрациях, проходящих на территориях американских вузов, арестовано около 900 человек. Life.ru писал, что на пропалестинской акции в Университете Вашингтона в Сент-Луисе задержана кандидат в президенты США от Партии зелёных Джилл Стайн. В участок также доставлены её ближайшие соратники.

Обложка ©

Кадр из видео X / Khalissee

Лариса Сафронова
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