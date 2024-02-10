Палестинские активисты чуть не сорвали выступление Клинтон в США

Активисты чуть не сорвали выступление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете, назвав её "военным преступником". Об этом сообщает телеканал Fox News.

Активисты прервали речь экс-госсекретаря США Клинтон. Видео © X / c_g_t_a_n

"Хиллари Дайан Родэм Клинтон, вы военный преступник. Люди Ливии, Ирака, Сирии, Йемена, Палестины и США никогда не простят вас", — выкрикнул активист после того, как Клинтон начала свою речь.