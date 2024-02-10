Палестинские активисты чуть не сорвали выступление Клинтон в США
Fox News: Активисты перебили Клинтон на выступлении в Колумбийском университете
Активисты чуть не сорвали выступление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете, назвав её "военным преступником". Об этом сообщает телеканал Fox News.
Активисты прервали речь экс-госсекретаря США Клинтон. Видео © X / c_g_t_a_n
"Хиллари Дайан Родэм Клинтон, вы военный преступник. Люди Ливии, Ирака, Сирии, Йемена, Палестины и США никогда не простят вас", — выкрикнул активист после того, как Клинтон начала свою речь.
После этого охрана бросилась выводить протестующего из зала, однако тот продолжил скандировать лозунг "Свободу Палестине!". На это Клинтон заявила, что "крики не решают проблем". Известно, что после экс-госсекретаря слово взяла постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, которую также прервали активисты.
Кстати, ранее Клинтон сама разошлась, позволив себе оскорбления в адрес журналиста Такера Карлсона, который взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Политик трижды оскорбила его после его визита в Россию. Она заявила, что бывший ведущий Fox News может заключить контракт с российскими СМИ, а также назвала его "щеночком", "попугаем" и "полезным идиотом".
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