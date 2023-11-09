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9 ноября, 11:48

"Конец для США": Клинтон провела параллель с Гитлером, говоря о возможной победе Трампа на выборах

Клинтон: Победа Трампа на выборах будет похожа на приход Гитлера

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, говоря о возможной победе бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году, провела аналогию с приходом Адольфа Гитлера к власти в Германии. Она подчеркнула, что избрание Трампа станет концом для Соединённых Штатов.

"Люди могут быть законно избраны, а затем они могут попытаться упразднить выборы, оппозицию, свободную прессу. Гитлер был избран должным образом. И потом неожиданно кто-то таким тенденциям — диктаторским, авторитарным — скажет так: "Мы закроем это, поместим этих людей в тюрьму". Они, как правило, дают это понять", — отметила Клинтон в интервью ютуб-каналу The View.

По её мнению, Трамп тоже планирует посадить в тюрьму несогласных с ним людей и закрыть некоторые СМИ. Экс-госсекретарь США считает, что 45-й американский лидер сделает всё, чтобы подорвать верховенство закона.

Хиллари Клинтон: США вышли бы из НАТО в случае переизбрания Трампа в 2020 году

Хиллари Клинтон: США вышли бы из НАТО в случае переизбрания Трампа в 2020 году

Клинтон уже не первый раз говорит об угрозе США в случае избрания Трампа президентом. Так, в мае она заявила, что если Трамп вернётся в Белый дом, то демократии Америки и Украине "придёт конец".

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Getty Images / Alex Wong

Никита Осипов
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