"Конец для США": Клинтон провела параллель с Гитлером, говоря о возможной победе Трампа на выборах

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, говоря о возможной победе бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году, провела аналогию с приходом Адольфа Гитлера к власти в Германии. Она подчеркнула, что избрание Трампа станет концом для Соединённых Штатов.

"Люди могут быть законно избраны, а затем они могут попытаться упразднить выборы, оппозицию, свободную прессу. Гитлер был избран должным образом. И потом неожиданно кто-то таким тенденциям — диктаторским, авторитарным — скажет так: "Мы закроем это, поместим этих людей в тюрьму". Они, как правило, дают это понять", — отметила Клинтон в интервью ютуб-каналу The View.

По её мнению, Трамп тоже планирует посадить в тюрьму несогласных с ним людей и закрыть некоторые СМИ. Экс-госсекретарь США считает, что 45-й американский лидер сделает всё, чтобы подорвать верховенство закона.