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21 мая, 01:25

Хиллари Клинтон назвала возможную победу Трампа на выборах "концом Украины"

Клинтон: Возвращение Трампа в Белый дом станет концом для Украины и демократии

Если бывший американский президент Дональд Трамп вернётся в Белый дом, то демократии США и Украине "придёт конец". Об этом заявила его оппонентка на президентских выборах 2016 года — экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

"Если Трамп победит в 2024 году — а я не верю, что это произойдёт, — это будет конец демократии в США. Это будет конец Украины. И он выведет нас из НАТО", — сказала она в беседе с Financial Times.

При этом она согласилась, что возраст действующего американского президента Джо Байдена действительно является проблемным вопросом и беспокоит большинство американских избирателей.

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Напомним, и действующий американский лидер Джо Байден, и экс-глава Белого дома Дональд Трамп официально объявили о намерении участвовать в выборах президента США. Они состоятся в ноябре 2024 года.

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ТАСС / ZUMA Press

Оксана Попова
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