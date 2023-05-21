Хиллари Клинтон назвала возможную победу Трампа на выборах "концом Украины"

Если бывший американский президент Дональд Трамп вернётся в Белый дом, то демократии США и Украине "придёт конец". Об этом заявила его оппонентка на президентских выборах 2016 года — экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

"Если Трамп победит в 2024 году — а я не верю, что это произойдёт, — это будет конец демократии в США. Это будет конец Украины. И он выведет нас из НАТО", — сказала она в беседе с Financial Times.

При этом она согласилась, что возраст действующего американского президента Джо Байдена действительно является проблемным вопросом и беспокоит большинство американских избирателей.