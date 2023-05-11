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11 мая, 03:10

Трамп пообещал свободу участникам митинга у Капитолия, если станет президентом

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении помиловать некоторых осуждённых, получивших срок за участие в беспорядках у здания Капитолия в 2021 году. Это он пообещал сделать в случае победы на предстоящих выборах.

В интервью телеканалу CNN Трамп отметил, что "намерен помиловать многих". По его словам, сейчас они "живут в аду", а в Вашингтоне и Нью-Йорке "справедливый суд невозможен".

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Напомним, следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Экс-лидер Штатов Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в выборах, даже если его признают виновным в фальсификации документов. Мелания Трамп одобрила планы супруга.

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Wikimedia

Ольга Платонова
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