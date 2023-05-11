Трамп пообещал свободу участникам митинга у Капитолия, если станет президентом

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении помиловать некоторых осуждённых, получивших срок за участие в беспорядках у здания Капитолия в 2021 году. Это он пообещал сделать в случае победы на предстоящих выборах.

В интервью телеканалу CNN Трамп отметил, что "намерен помиловать многих". По его словам, сейчас они "живут в аду", а в Вашингтоне и Нью-Йорке "справедливый суд невозможен".