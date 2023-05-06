Штурмовавшего Капитолий с перцовым баллончиком мужчину приговорили к 14 годам тюрьмы

Гражданин США Питер Шварц, принимавший участие в штурме Капитолия в 2021 году и применивший перцовый баллончик против полицейских, получил 14 лет тюрьмы. Как пишет The Washington Post, это самый большой срок в рамках расследования дела на данный момент.

Кроме того, 49-летний житель штата Пенсильвания бросил в правоохранителей металлический стул. Из-за этого строй стражей порядка, стоявших у входа в здание Конгресса, нарушился. Судья Амит Мехта назвал американца "солдатом на передовой, выступившим против демократии".

В декабре 2022 года суд присяжных признал мужчину виновным по четырём уголовным статьям, в том числе в нападении на полицейских и препятствовании подсчёту голосов на выборах президента США в 2020 году. По словам судьи, за всю жизнь в отношении Шварца было вынесено 38 приговоров, 11 из них были связаны с насилием или угрозами насилия.