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6 мая, 01:48

Штурмовавшего Капитолий с перцовым баллончиком мужчину приговорили к 14 годам тюрьмы

WP: Участника штурма Капитолия Шварца приговорили к 14 годам тюрьмы

Гражданин США Питер Шварц, принимавший участие в штурме Капитолия в 2021 году и применивший перцовый баллончик против полицейских, получил 14 лет тюрьмы. Как пишет The Washington Post, это самый большой срок в рамках расследования дела на данный момент.

Кроме того, 49-летний житель штата Пенсильвания бросил в правоохранителей металлический стул. Из-за этого строй стражей порядка, стоявших у входа в здание Конгресса, нарушился. Судья Амит Мехта назвал американца "солдатом на передовой, выступившим против демократии".

NYT: Трём американским морпехам предъявлены обвинения за участие в штурме Капитолия

NYT: Трём американским морпехам предъявлены обвинения за участие в штурме Капитолия

В декабре 2022 года суд присяжных признал мужчину виновным по четырём уголовным статьям, в том числе в нападении на полицейских и препятствовании подсчёту голосов на выборах президента США в 2020 году. По словам судьи, за всю жизнь в отношении Шварца было вынесено 38 приговоров, 11 из них были связаны с насилием или угрозами насилия.

Напомним, протестная акция, во время которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание по итогам президентских выборов, состоялась 6 января 2021 года. В результате штурма здания несколько человек погибло.

Штурмовавшего Капитолий Шамана досрочно выпустили из тюрьмы после публикации Маска

Штурмовавшего Капитолий Шамана досрочно выпустили из тюрьмы после публикации Маска

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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