Мелания Трамп поддержала планы мужа баллотироваться в президенты США

Бывшая первая леди США Мелания Трамп одобрила планы супруга Дональда Трампа во второй раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Штатов. Об этом она заявила в интервью Fox News Digital.

"Я его поддерживаю, и мы хотим восстановить надежды на будущее и руководить Америкой с любовью и силой", — сказала Мелания.

По словам жены бывшего президента Штатов, возможность ещё раз оказаться в Белом доме в качестве первой леди США была бы "привилегией" для неё. В случае возвращения в Белый дом Трамп намерена заниматься развитием детей — обеспечивать "поддержку и ресурсы, необходимые, чтобы полностью развить их потенциал".