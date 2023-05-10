Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 23:07

Мелания Трамп поддержала планы мужа баллотироваться в президенты США

Бывшая первая леди США Мелания Трамп одобрила планы супруга Дональда Трампа во второй раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Штатов. Об этом она заявила в интервью Fox News Digital.

"Я его поддерживаю, и мы хотим восстановить надежды на будущее и руководить Америкой с любовью и силой", сказала Мелания.

Американист назвал решающий фактор в шансах Трампа на победу в президентской гонке

Американист назвал решающий фактор в шансах Трампа на победу в президентской гонке

По словам жены бывшего президента Штатов, возможность ещё раз оказаться в Белом доме в качестве первой леди США была бы "привилегией" для неё. В случае возвращения в Белый дом Трамп намерена заниматься развитием детей — обеспечивать "поддержку и ресурсы, необходимые, чтобы полностью развить их потенциал".

Напомним, следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Экс-лидер Штатов Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в выборах, даже если его признают виновным в фальсификации документов. Кандидатуру на второй срок уже выдвинул и действующий глава государства Джо Байден.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Меланья Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров