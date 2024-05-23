"Первые ласточки": Политолог предрёк крах единства НАТО в ситуации с Израилем и Палестиной

Внутри коллективного Запада, который возглавляют США, царствуют разброд и шатания, заявил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла. По его словам, в НАТО с трудом поддерживают единство против России, но в ситуации с Израилем дело обстоит хуже, ведь сложно оправдать то, что происходит в Газе. При этом американцы не могут никого наказать за "парад политического суверенитета".

По мнению Перлы, Ирландия, Испания и Норвегия, признавшие Палестину, являются первыми "ласточками", к которым в ближайшее время должны примкнуть и другие.

"В итоге план, который Россия считает самым лучшим, — создание двух государств для двух народов — будет выполнен "явочным порядком" против воли гегемона", — заявил Перла.

Он обратил внимание, что сейчас происходит постепенная изоляция Израиля на международной арене. По его мнению, Нетаньяху решил использовать прошлогоднее нападение ХАМАС на Израиль как повод для решения вопросов с Палестиной с помощью силы, причём "раз и навсегда". Перла заявил, что руководство страны, судя по действиям ЦАХАЛ, дало разрешение зачистить палестинские территории, невзирая на причиняемый ущерб. Обозреватель отметил, что палестинская операция обернулась для Израиля политической и имиджевой ловушкой.