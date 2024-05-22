Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 07:25

Израиль отозвал своих послов из Норвегии и Ирландии из-за признания Палестины

Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии для консультаций после того, как эти страны решили официально признать государственность Палестины. Об этом заявил глава МИД еврейского государства Исраэль Кац.

"Я посылаю Ирландии и Норвегии чёткий сигнал: Израиль не отступит перед теми, кто подрывает его суверенитет и угрожает его безопасности", написал министр на своей странице в соцсети X.

Генассамблея расширила права Палестины в ООН
Генассамблея расширила права Палестины в ООН

Напомним, сегодня сразу три страны Европы официально признали Палестину в качестве государства. Это Норвегия, Ирландия и Испания. Таким образом они хотят сохранить единственную альтернативу мирному решению ближневосточного конфликта.

Обложка ©

Shutterstock / lunopark

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Палестина
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров