Израиль отозвал своих послов из Норвегии и Ирландии из-за признания Палестины

Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии для консультаций после того, как эти страны решили официально признать государственность Палестины. Об этом заявил глава МИД еврейского государства Исраэль Кац.

"Я посылаю Ирландии и Норвегии чёткий сигнал: Израиль не отступит перед теми, кто подрывает его суверенитет и угрожает его безопасности", — написал министр на своей странице в соцсети X.