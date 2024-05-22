Израиль отозвал своих послов из Норвегии и Ирландии из-за признания Палестины
Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии для консультаций после того, как эти страны решили официально признать государственность Палестины. Об этом заявил глава МИД еврейского государства Исраэль Кац.
"Я посылаю Ирландии и Норвегии чёткий сигнал: Израиль не отступит перед теми, кто подрывает его суверенитет и угрожает его безопасности", — написал министр на своей странице в соцсети X.
Напомним, сегодня сразу три страны Европы официально признали Палестину в качестве государства. Это Норвегия, Ирландия и Испания. Таким образом они хотят сохранить единственную альтернативу мирному решению ближневосточного конфликта.
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